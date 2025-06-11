Британская ведущая прервала прямой эфир из-за ругающегося матом прохожего

Ведущая шоу «Доброе утро, Британия» Ранвир Сингх прервала прямое включение с корреспондентом Ноэлем Филлипсом из-за того, что рядом с ним находился ругающийся матом прохожий. Об этом сообщает издание The Sun.

Во время репортажа о протестах в Лос-Анджелесе Филлипс заметил разгневанного прохожего, который выкрикивал ругательства прямо в камеру. Эти слова отчетливо слышались в эфире. Репортер попытался извиниться и объяснил, что ситуация очень напряженная. Но это не успокоило мужчину, который продолжал кричать.

В итоге Сингх вмешалась и остановила трансляцию. Она подчеркнула, что телеканал не может показывать такие материалы.

«На этом моменте я прервусь. Кажется, мы можем слышать нецензурную лексику, которая звучит рядом с Ноэлем. Конечно, мы не можем показать такое в эфире в 8:09 утра», — сказала ведущая.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как глава США Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее власти Калифорнии отказались от помощи Флориды в прекращении протестов.