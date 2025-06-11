На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британская ведущая прервала прямой эфир из-за ругающегося матом прохожего

The Sun: ведущая «Доброе утро, Британия» Сингх прервала эфир из-за ругательств

Ведущая шоу «Доброе утро, Британия» Ранвир Сингх прервала прямое включение с корреспондентом Ноэлем Филлипсом из-за того, что рядом с ним находился ругающийся матом прохожий. Об этом сообщает издание The Sun.

Во время репортажа о протестах в Лос-Анджелесе Филлипс заметил разгневанного прохожего, который выкрикивал ругательства прямо в камеру. Эти слова отчетливо слышались в эфире. Репортер попытался извиниться и объяснил, что ситуация очень напряженная. Но это не успокоило мужчину, который продолжал кричать.

В итоге Сингх вмешалась и остановила трансляцию. Она подчеркнула, что телеканал не может показывать такие материалы.

«На этом моменте я прервусь. Кажется, мы можем слышать нецензурную лексику, которая звучит рядом с Ноэлем. Конечно, мы не можем показать такое в эфире в 8:09 утра», — сказала ведущая.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как глава США Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее власти Калифорнии отказались от помощи Флориды в прекращении протестов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами