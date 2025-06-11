Десантника ВСУ осудили на 16 лет за теракт в Курской области

В Курской области на 16 лет посадили бойца ВСУ, совершившего теракт

Суд приговорил десантника из 95-й штурмовой бригады ВСУ Степана Рустамова к 16 годам лишения свободы за теракт в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Приговором суда Рустамову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2024-го мужчина незаконно пересек границу России и оказался в Суджанском районе. Солдат мешал эвакуации граждан, стрелял по российским военным и мирным жителям, а также участвовал в блокировании села Погребки и его оккупации.

Преступника взяли в плен 23 октября прошлого года и передали следствию.

До этого сообщалось, что суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен за преступления в Курской области.

Ранее стало известно, что осужденные за военные преступления бойцы ВСУ находятся на особом контроле в колониях.