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В российских колониях особенно тщательно следят за осужденными военными ВСУ

РИА: осужденные за военные преступления бойцы ВСУ находятся на особом контроле
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Владимир Песня/РИА Новости

Украинские бойцы, осужденные в РФ за военные преступления и отбывающие наказание в колониях особого режима, находятся на особом контроле в исправительных учреждениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего оперуполномоченного Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который служит в колонии.

По словам источника агентства, он служит в учреждении, где содержатся семь осужденных граждан Украины.

«Они состоят на особом контроле как у нас в учреждении, так и у руководства ФСИН, они осуждены за военные преступления, они подготовлены в военном отношении, поэтому они находятся на особом контроле», — сказал старший оперуполномоченный.

Как отметил мужчина, сотрудники колонии относятся к украинцам точно так же, как и ко всем остальным заключенным.

3 июня российский суд приговорил старшего солдата 116-й бригады территориальной обороны Украины Александра Кожемяку к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в совершении террористического акта на территории Курской области. В Следственном комитете РФ рассказали, что украинский военный незаконно пересек границу и проник в регион в октябре 2024 года. Здесь он занимал частные жилые дома, превращая их в огневые точки, и отсюда вел обстрел мирного населения.

Ранее в РФ осудили бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), препятствовавшего эвакуации мирных жителей в Курской области.

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