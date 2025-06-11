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Неизвестный пять лет шантажировал россиянку, угрожая слить ее интимные фотографии

Шантажист требовал 3 млн рублей у жительницы Ставрополя за ее интимные фото
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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный шантажист пять лет терроризировал жительницу Ставрополя, угрожая распространить ее интимные фотографии. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Жертвой шантажа стала 46-летняя женщина, с которой преступник переписывался с 2020 года. В течение пяти лет он вымогал у пострадавшей 3 млн рублей, в противном случае угрожая опубликовать снимки, способные испортить ее репутацию.

Тем не менее жертва отказалась платить преступнику и в конце концов обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Личность и местонахождение злоумышленника устанавливаются.

До этого ставропольские полицейские попались на вымогательстве крупной взятки у местного жителя. По данным ведомства, в августе прошлого года в селе Урожайном Левокумского округа полицейские узнали, что местный житель продавал наркотики на принадлежащей ему животноводческой точке. Однако мужчине предложили заплатить 1 млн рублей взятки за то, чтобы его не проверяли. Мужчина передал сотрудникам оговоренную сумму. Их заключили под стражу.

Ранее 30-летний волгоградец получил более шести лет в ИК за отправку голых фото детям.

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