Ставропольские полицейские попались на вымогательстве крупной взятки у местного жителя

В Ставропольском крае полицейские попались на вымогательстве взятки у местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в августе прошлого года в селе Урожайном Левокумского округа полицейские узнали, что местный житель продавал наркотики на принадлежащей ему животноводческой точке. Однако мужчине предложили заплатить 1 млн рублей взятки за то, чтобы его не проверяли. Мужчина передал сотрудникам оговоренную сумму.

В итоге заместителя начальника ОМВД России «Левокумский» — начальника полиции и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска задержали по подозрению во взяточничестве. Их заключили под стражу.

В середине апреля сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года колонии и штрафу в 1,75 млн рублей за взяточничество. Помимо срока и штрафа, суд запретил Садаклиеву занимать руководящие должности в течение семи лет.

Ранее обвиняемого во взятке замгубернатора Тюменской области уволили с должности.