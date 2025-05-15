30-летний волгоградец получил более шести лет в ИК за отправку голых фото детям

В Волгоградской области суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, который совершал развратные действия в отношении детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мужчина писал в социальных сетях несовершеннолетним и разговаривал на личные темы, развращая. Помимо этого, он отправлял школьникам фото непристойного характера.

Помимо этого, мужчина скачивал из интернета подобные фото и позже нелегально распространял, отправляя в том числе и несовершеннолетним.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину», – сообщается в публикации.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к лишению свободы на 6,5 года, их он проведет в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу, осужденный может его обжаловать.

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