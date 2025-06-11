Сочинский мясокомбинат объяснил, как в «мусульманскую» колбасу попал ДНК свиньи

Сочинский мясокомбинат объяснил на своем сайте, что ДНК свиньи могла оказаться в колбасе «Молочная мусульманская» из-за нарушения правил хранения продуктов.

В пресс-службе предприятия отметили, что сама колбаса не является халяльной, а ее название является маркетинговым.

«Производитель официально заявляет, что не использует никаких иных ингредиентов, кроме тех, которые заявлены на этикетке. Каким образом может в продукции быть обнаружена макромолекула ДНК свинины? В процессе производства продукта остатки макромолекулы на оборудовании для приготовления фарша, возможное несоблюдение товарного соседства продукции из разных видов мяса на полке», — сказано в сообщении комбината.

В связи с усиленным лабораторным контролем Россельхознадзора сейчас проводится проверка. Специалисты изучают документы, берут образцы продукции для лабораторных исследований и осматривают предприятие.

11 мая Telegram-канал «SHOT Проверка» сообщил, что в мусульманской колбасе крупных производителей ОАО «Царицыно» и АО «Сочинский мясокомбинат» выявили ДНК свиньи.

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