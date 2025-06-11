На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сочинский мясокомбинат объяснил, как в «мусульманскую» колбасу попал ДНК свиньи

ДНК свиньи могла попасть в мусульманскую колбасу из-за нарушения правил хранения
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Сочинский мясокомбинат объяснил на своем сайте, что ДНК свиньи могла оказаться в колбасе «Молочная мусульманская» из-за нарушения правил хранения продуктов.

В пресс-службе предприятия отметили, что сама колбаса не является халяльной, а ее название является маркетинговым.

«Производитель официально заявляет, что не использует никаких иных ингредиентов, кроме тех, которые заявлены на этикетке. Каким образом может в продукции быть обнаружена макромолекула ДНК свинины? В процессе производства продукта остатки макромолекулы на оборудовании для приготовления фарша, возможное несоблюдение товарного соседства продукции из разных видов мяса на полке», — сказано в сообщении комбината.

В связи с усиленным лабораторным контролем Россельхознадзора сейчас проводится проверка. Специалисты изучают документы, берут образцы продукции для лабораторных исследований и осматривают предприятие.

11 мая Telegram-канал «SHOT Проверка» сообщил, что в мусульманской колбасе крупных производителей ОАО «Царицыно» и АО «Сочинский мясокомбинат» выявили ДНК свиньи.

Ранее врач предупредила россиян о страшной опасности картофеля фри для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами