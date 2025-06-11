Жители Бурятии нашли на дачном участке боевые снаряды «от прежних хозяев»

В сети появилось фото снарядов, которые жители Улан-Удэ нашли в своем огороде

В бурятском городе Улан-Удэ местные дачники обнаружили в огороде на недавно купленном земельном участке на Ботанической улице боевые снаряды. Подробности сообщил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Купили новый участок, начали облагораживать и копать огород, и наткнулись на снаряды, оставшиеся от прежних хозяев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб.

29 мая житель подмосковного села Ильинское нашел на своем участке артиллерийскую мину времен ВОВ. Взрывотехники приехали на вызов и поместили боеприпас в специальный контейнер, после чего отвезли его на полигон и обезвредили.

21 мая сообщалось, что в городе Ейске Краснодарского края во время уборки за гаражами в районе улицы Шмидта обнаружили десятки снарядов. Специалисты группы разминирования ОМОН «Пластун» установили, что это 30-мм снаряды к зенитной установке периода Великой Отечественной войны.

Ранее боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Волгоградской области.