На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Бурятии нашли на дачном участке боевые снаряды «от прежних хозяев»

В сети появилось фото снарядов, которые жители Улан-Удэ нашли в своем огороде
close
Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

В бурятском городе Улан-Удэ местные дачники обнаружили в огороде на недавно купленном земельном участке на Ботанической улице боевые снаряды. Подробности сообщил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Купили новый участок, начали облагораживать и копать огород, и наткнулись на снаряды, оставшиеся от прежних хозяев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб.

29 мая житель подмосковного села Ильинское нашел на своем участке артиллерийскую мину времен ВОВ. Взрывотехники приехали на вызов и поместили боеприпас в специальный контейнер, после чего отвезли его на полигон и обезвредили.

21 мая сообщалось, что в городе Ейске Краснодарского края во время уборки за гаражами в районе улицы Шмидта обнаружили десятки снарядов. Специалисты группы разминирования ОМОН «Пластун» установили, что это 30-мм снаряды к зенитной установке периода Великой Отечественной войны.

Ранее боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Волгоградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами