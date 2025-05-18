В Волгоградской области нашли боеприпас времен Великой Отечественной

В Калаче-на-Дону снаряд времен Великой Отечественной лежал посреди улицы

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области местные жители обнаружили на одной из улиц артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Telegram-канал «V1.RU».

«Боеприпас торчал из-под земли на улице Чекмарева между аптекой и гипермаркетом», — говорится в сообщении.

Местные жители полагают, что снаряд завезли к месту обнаружения вместе со строительным мусором, который использовали для устранения дыр на дорогах. Очевидцы вызвали сотрудников полиции.

В конце зимы в Москве обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны благодаря плотине, которую построили бобры. Происшествие случилось в районе деревни Кузовлево Троицкого округа. Бобры построили плотину и оголили русло реки, где и лежал снаряд.

В начале января в Ростовской области пиротехники подорвали бомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли в Волгоградской области. Ее обнаружили при проведении земляных работ.

Ранее в Петергофе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.