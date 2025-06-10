Врач раскрыла, помогает ли мороженое при ангине

Мороженое может на время облегчить симптомы ангины, охладив воспаленное горло и притупив боль. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Кроме того, по ее словам, холод способствует снятию отека и воспаления.

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Как напоминает газета «Известия», история праздника берет начало в конце XVIII века в США. Считается, что именно в этот день в 1786 году в стране начались массовые продажи мороженого, и лакомство стало доступно всем слоям населения.

«Важно понимать, что мороженое ни в коем случае не является лекарством от ангины. Ангина — это, как правило, инфекционное заболевание, вызванное бактериями, чаще всего, стрептококками или вирусами», — подчеркнула Кашух.

При бактериальной ангине используются антибиотики, при вирусной — антивирусные препараты, напомнила она.

Помимо Всемирного дня мороженого, 10 июня отмечается День мотоциклиста. А еще сегодня подходящий день, чтобы пересмотреть «Чебурашку», «Ну, погоди!», «Каникулы в Простоквашино» и другие любимые отечественные мультики: киностудия «Союзмультфильм» празднует день рождения. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 10 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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