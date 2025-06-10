Россиянам рассказали о пользе и вреде мороженого

В качественном мороженом, приготовленном из натурального молока, содержится кальций, который поддерживает здоровье костей и зубов, а также молочный белок, имеющий в своем составе важные для организма аминокислоты. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Также благодаря жирам и углеводам мороженое может стать источником энергии, что особенно актуально для детей и людей с высокой физической активностью», — сказала специалист.

При этом мороженое содержит довольно большое количество сахара, который способствует набору веса и кариесу, а искусственные красители и ароматизаторы могут вызвать аллергическую реакцию, предупредила врач.

До этого Кашух рассказала, как выбрать качественное мороженое. Прежде всего, по ее словам, нужно внимательно прочитать состав продукта на упаковке. В идеале он должен быть максимально простым: цельное или сухое молоко, сливочное масло, сливки, небольшое количество сахара, натуральные ароматизаторы.

Ранее врач раскрыла, помогает ли мороженое при ангине.