В Ленинградской области задержали пособника украинских мошенников

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали пособника украинских мошенников. Об этом пишет Telegram-канал 78.

В службе рассказали, что мужчина занимался администрированием онлайн-сервиса, через который распространялись фишинговые ссылки на поддельные сайты банков РФ.

«Выяснилось, что деньги попавшихся на удочку граждан РФ поступали на украинские счета», — сказано в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

11 июня полиция задержала 12 человек, которые подозреваются в краже у жителей Москвы миллионов рублей под предлогом замены электрооборудования. В столице злоумышленники создали фирму — двойника официального поставщика электроэнергии. Они убеждали москвичей в необходимости срочной замены электрооборудования. В заранее согласованное время к гражданам под видом специалистов энергокомпании приходили мошенники и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные версии. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам.

Ранее неизвестные украли из авто 1,5 млн рублей, которые мошенники выманили у москвича.