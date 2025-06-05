Неизвестные украли из авто 1,5 млн рублей, которые мошенники выманили у москвича

В Москве мужчины украли из авто 1,5 млн рублей, которые курьер вез мошенникам

В Москве неизвестные украли из автомобиля 1,5 млн рублей, которые курьер вез мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«В Вешняках двое неизвестных ограбили 26-летнего мужчину, забрав сумку с 1,5 млн рублей. Полиция быстро задержала нападавших и вернула деньги», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как люди открывают автомобиль, что-то забирают и убегают.

По информации источника, далее стало известно, что пострадавшим является курьер, который перевозил деньги, выманенные у 53-летнего москвича мошенниками. Так, сотрудники правоохранительных органов задержали водителя.

До этого сообщалось, что в Москве несколько школьников ехали на одном электросамокате. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как четверо несовершеннолетних едут на одном электросамокате, при этом один из школьников сидит на плечах у другого.

Ранее пожилая москвичка с палкой шла по проезжей части среди автомобилей.