Полиция задержала мошенников, обманувших москвичей на миллионы рублей

Полиция задержала 12 человек, которые подозреваются в краже у жителей Москвы миллионов рублей под предлогом замены электрооборудования. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, в столице злоумышленники создали фирму — двойника официального поставщика электроэнергии. Они убеждали москвичей в необходимости срочной замены электрооборудования. В заранее согласованное время к гражданам под видом специалистов энергокомпании приходили мошенники и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные версии. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам.

Сотрудникам полиции удалось задержать 12 жителей разных регионов России, подозреваемых в совершении этого преступления, написала Волк. От действий лжеэлектриков пострадали сотни жителей Москвы. Причиненный ущерб оценивается в миллионы рублей. Большинство жертв злоумышленников — пенсионеры.

Ранее неизвестные украли из авто 1,5 млн рублей, которые мошенники выманили у москвича.