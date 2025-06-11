В Чехове задержаны несколько десятков мигрантов после массовой драки

Полиция задержала в подмосковном Чехове 32 мигранта после массовой драки возле местного рынка. Об этом сообщает Telegram-канал издания URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что сама драка произошла в понедельник, 9 июня — по неизвестной причине несколько десятков мигрантов собрались и устроили драку. Известно только, что перед дракой между несколькими мужчинами произошла ссора.

Telegram-канал «Многонационал» опубликовал видео, на котором видно, что в драке на рынке «Губернские ряды» использовались также подручные средства — лопаты и камни. У нескольких человек в руках были замечены ножи.

Очевидцы драки рассказали, что ссора якобы произошла из-за тележки для перевозки грузов.

До этого на видео попало, как мигранты в Троицке избили подростка за длинные волосы.

На помощь подростку пришли водители.

Ранее во Владивостоке мигрант ездил с «мигалками» на авто и попал на видео.