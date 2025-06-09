Во Владивостоке мигрант ездил с «мигалками» на авто и попал на видео

Во Владивостоке гаишники оштрафовали мигранта, который ездил с мигалками на авто

Во Владивостоке мигрант установил спецсигналы на иномарку и ездил по городу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке оштрафовали на 40 тысяч рублей мигранта, который установил на свой таксомобиль спецсигнал и гонял по городу, притворяясь бандитом. Сотрудники установили личность и местонахождение правонарушителя. Им оказался 19-летний уроженец одной из республик Средней Азии», — говорится в сообщении.

По информации канала, у мигранта не было водительского удостоверения, и он не проходил обучение в автошколе.

До этого в Санкт-Петербурге мужчины устроили драку на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части. В отношении конфликтующих возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Полиция и следствие проверяют, принимал ли участие в драке спортсмен ММА Ислам Вагабов, поскольку мужчина на видео похож на борца.

Ранее уралец устроил дорожный конфликт со стрельбой, и это попало на видео.