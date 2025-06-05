Крымчанку приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил женщину к 17 годам тюрьмы за госизмену и перевод денег Вооруженным силам Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

После выхода из колонии осужденную ждет еще 1,5 года ограничения свободы. Известно, что ей 34 года.

«Судом установлено, что осужденная осуществила перевод денежных средств в поддержку организации, финансирующей вооруженные силы Украины. При этом подсудимая осознавала, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным Силам Российской Федерации», — говорится в релизе прокуратуры.

Сообщается, что перевод был обнаружен сотрудниками управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по республике Крым и Севастополю.

До этого житель Крыма получил 20 лет колонии за шпионаж в пользу СБУ через камеру наблюдения. Под ложным предлогом осужденный разместил оборудование на балконе квартиры местного жителя и обеспечил СБУ доступ к трансляции в режиме реального времени.

Ранее задержанный в Крыму агент СБУ признался, что собирал бомбу для теракта.