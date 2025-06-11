В Сибири неизвестные покрасили часть памятника Кирову в розовый цвет

В Томске неизвестные покрасили сапоги у памятника революционеру Кирову в розовый цвет. Об этом пишет РИА Томск.

Согласно традиции, сапоги раскрашивают студенты. В апреле этого года памятник отреставрировали за средства спонсоров: с него удалили около 30 слоев краски, укрепили и добавили часть деталей.

«Сапоги памятника Кирову в среду были покрашены в розовый цвет. Краска уже начала осыпаться», — сказано в материале.

Революционер Сергей Киров в Томске вступил в РСДРП. В городе работал чертежником в городской управе и учился на подготовительных курсах Томского технологического института.

В мае этого года на юге Санкт-Петербурга вандалы испортили памятник, посвященный участникам ополчения. Оскорбительная надпись появилась на мемориале «Ополченцам» в Пушкине. По данным «Фонтанки», неизвестные оставили на сооружении «злые слова о президенте», крамолу быстро устранили.

Ранее неизвестные закрасили портреты ветеранов черной краской на мемориале в Якутии.