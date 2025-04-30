Неизвестные закрасили портреты ветеранов черной краской на мемориале в Якутии

В Якутии неизвестные закрасили портреты ветеранов на мемориале черной краской

В Якутии вандалы осквернили мемориал, закрасив портреты ветеранов Великой Отечественной войны черной краской. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в селе Техтюр Мегино-Кангаласского района. Неизвестные закрасили портреты ветеранов на мемориале черной краской. Предположительно, это сделали дети.

На произошедшее обратили внимание в СУ СК России по региону. Следователи организовали процессуальную проверку по факту случившегося. В данный момент правоохранительные органы устанавливают причастных к инциденту.

До этого россиянин изрисовал Вечный огонь в Калуге запрещенными символами и надписями. Нарушителя задержали, им оказался 44-летний местный житель. Мужчина принес извинения за совершенные действия. Собранные по факту правонарушения материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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