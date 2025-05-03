В Ростовской области разрушили памятник ветерану Великой Отечественной войны

В Ростовской области полиция ищет вандалов, разрушивших памятник ветерану Великой Отечественной войны на кладбище в Морозовском районе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

«Полиция Ростовской области проводит проверку по факту разрушения памятника герою Великой Отечественной войны», — отметили в ведомстве.

По информации агентства, злоумышленники украли οгpaдκу, a затем специально повредили сам пaмятниκ. Ведется их поиск.

Накануне сообщалось, что на юге Санкт-Петербурга вандалы испортили памятник, посвященный участникам ополчения. Оскорбительная надпись появилась на мемориале «Ополченцам» в Пушкине утром 1 мая. По данным «Фонтанки», неизвестные оставили на сооружении «злые слова о президенте», крамолу быстро устранили. Автора работы разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Поврежденный памятник является одним из 80 сооружений, входящих в мемориальный комплекс «Зеленый пояс Славы». Они были установлены в 1960-1980 годах на рубежах битвы за Ленинград.

Ранее неизвестные закрасили портреты ветеранов черной краской на мемориале в Якутии.