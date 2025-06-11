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Крокодил может стать талисманом наркодиспансера в Екатеринбурге

Наркология из Екатеринбурга хочет сделать крокодила своим талисманом
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Telegram-канал «Главный нарколог УрФО»

Главный нарколог Уральского федерального округа и главврач Областной наркологической больницы Свердловской области Антон Поддубный задумался о том, чтобы последовать примеру коллег из других регионов и выбрать для возглавляемого им медицинского учреждения талисман. Об этом врач заявил в своем Telegram-канале.

«Задумался, а не выбрать ли нашей Областной наркологической больнице своего талисмана? Коллеги набросали идеи, кто бы это мог быть, а нейросеть помогла воплотить. Поэтому хочу провести небольшое голосование среди подписчиков», — написал Поддубный, предложив на выбор изображения енота и крокодила.

Также он написал, чтобы читатели канала предлагали имена для героев, которых он с коллегами выбрал в качестве потенциальных талисманов.

Поддубный отметил, что задумался о маскоте вслед за коллегами из Челябинской областной психоневрологической больницы №1, которые сделали своим маскотом Кукуху.

«Крокодилом» неофициально называют один из синтетических опиоидных наркотиков — дезоморфин. За этот вариант маскота проголосовало более половины подписчиков нарколога.

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