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Россиян призвали не диагностировать самостоятельно психические расстройства

Врач Галич призвала не ставить психиатрические диагнозы самим себе
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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Не стоит самим себе ставить диагнозы в области психиатрии, поскольку человек может попросту не угадать и начать принимать препараты, которые ему не нужны, тем самым навредив себе. Об этом в интервью РИАМО предупредила кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

«Важно не ставить диагноз самостоятельно, а обращаться за профессиональной помощью. Открытый и честный диалог с врачами поможет найти правильное направление в терапии и поддержке и улучшить самочувствие», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что часто за симптомы расстройств люди принимают временные состояния, которые вызваны стрессом, усталостью и небрежным отношением к своему физическому и душевному здоровью.

До этого Галич говорила, что не следует оправдывать свое поведение психическими расстройствами, поскольку это только усугубит ситуацию и отдалит от решения проблемы.

По ее словам, человек перестает работать над собой, не прикладывает усилий для самосовершенствования и развития, объясняя все это тревожным расстройством или СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

Ранее психотерапевт развеял мифы о «весеннем обострении».

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