На Байкале произошло землетрясение

Утром 7 июня в акватории озера Байкал зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 10:35 по местному времени (5:35 мск) и имело энергетический класс 11,9. По информации сейсмологов, эпицентр находился в северной части озера — примерно в 18 километрах к северо-западу от полуострова Святой Нос и в 8 километрах севернее острова Большой Ушканий, где расположено крупнейшее лежбище байкальской нерпы. Интенсивность в эпицентре достигала 6 баллов.

Слабые толчки силой 3–4 балла могли ощущаться в населенных пунктах Усть-Баргузин, Адамово, Гусиха, Баргузин, Максимиха, Улюн (Бурятия) и Онгурен (Иркутская область).

Район Байкала относится к активной сейсмической зоне. Здесь проходит Байкальская рифтовая зона — место расхождения Евразийской и Амурской тектонических плит. Это одна из причин, по которой в регионе регулярно происходят землетрясения.

Ранее в Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,6.