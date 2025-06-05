У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1

В ночь на четверг в акватории Авачинского залива у восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает на своем сайте региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

По его данным, толчки произошли в 89 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения находился на глубине 38 км под морским дном.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Во вторник, 3 июня, в 02:17 в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, после чего объявили угрозу цунами. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 18 км от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км. В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Он отметил, что толчки ощущались в провинции Мугла и в нескольких других, разрушений зафиксировано не было.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.