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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у Петропавловска-Камчатского
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«Подслушано на кухне у камчатцев»/vk.com

В ночь на четверг в акватории Авачинского залива у восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает на своем сайте региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

По его данным, толчки произошли в 89 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения находился на глубине 38 км под морским дном.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Во вторник, 3 июня, в 02:17 в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, после чего объявили угрозу цунами. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 18 км от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км. В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Он отметил, что толчки ощущались в провинции Мугла и в нескольких других, разрушений зафиксировано не было.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

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