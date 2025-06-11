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В РФ могут увеличить штраф для любителей выпить на детской площадке

Миронов: штраф за распитие алкоголя на детских площадках надо увеличить в 10 раз
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Depositphotos

В России предложили ужесточить наказание за распитие алкогольных напитков на детской площадке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Автором инициативы стал лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он считает, что текущее наказание за распитие спиртного слишком незначительное и любителей выпить оно не останавливает.

«Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции», — приводятся слова депутата в публикации.

В связи с этим Миронов предложил увеличить штраф в 10 раз — до пяти тысяч рублей. По словам политика, если и это не поможет, то надо увеличить его еще больше.

До этого Госдума одобрила во втором чтении законопроект об увеличении штрафов для водителей, которые игнорируют требование полиции остановиться.

Сейчас за невыполнение такого требования предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. Проектом закона его предлагается увеличить до 7-10 тысяч рублей.

Ранее в РФ ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям.

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