Госдума одобрила увеличение одного штрафа для водителей почти в 20 раз

Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект, увеличивающий штраф для водителей, которые игнорируют требование полиции остановиться. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас за невыполнение такого требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Проектом закона предлагается установить штраф за данное нарушение в размере от 7 тысяч до 10 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрено введение ответственности за повторное нарушение, за это автомобилистам будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Поправками ко второму чтению также вводится штраф в размере 10 тыс. руб. за повторное нарушение.

В конце мая депутаты, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин предложили поднять штрафы для владельцев шумных машин до 20-30 тысяч рублей. На сегодняшний день за использование машины с превышением нормативов уровня шума предусмотрен штраф 500 рублей. За допуск таких средств в эксплуатацию — штраф 500-1 тыс. рублей. Авторы законопроекта уверены, что такие штрафы неэффективны для автомобилистов.

Ранее были названы четыре новых штрафа, которые грозят водителям в июне.