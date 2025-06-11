Депутаты призвали ужесточить наказание за распитие алкоголя во дворах

В России необходимо ужесточить меры по борьбе с распитием алкогольных напитков на детских площадках, значительно повысив штрафы. Соответствующую инициативу на рассмотрение депутатов внесла фракция «Справедливая Россия — За правду», передает 360.ru со ссылкой на документ.

Проблема превращения дворов и площадок в места для распития алкоголя становится особенно актуальной летом. Причем она уже достигла такого уровня, что иногда сами жильцы призывают демонтировать на детских площадках скамейки, чтобы на них не собирались компании, подчеркнул лидер фракции Сергей Миронов.

«Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции», — сказал Миронов.

Он напомнил, что сегодня за это нарушение штрафуют максимум на 1,5 тыс. рублей – любителей выпить это не останавливает. Повысить их депутаты предлагают хотя бы до 5 тыс. рублей или более.

Также возможным решением станет создание специальной инфраструктуры для отдыха россиян, так как в жаркую погоду сидеть дома им не хочется, а в специальных заведениях – слишком дорого, считает Миронов.

«Значит нужно создавать специальную инфраструктуру для отдыха граждан. Тогда проблема распития алкоголя около дома уже не будет такой актуальной», — заключил депутат.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора сообщил, что в России за девять лет число острых отравлений алкоголем снизилось на 40%. Так, в 2015 году показатель отравлений составлял 34,5 случая на 100 тыс. человек, а в 2024 году было зафиксировано всего 20,7 случая на 100 тыс.. Всего с 2015 по 2024 годы в России было выявлено 408 тысяч случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией. Из них более 111 тысяч случаев закончились летальным исходом.

Ранее в Германии предложили отказаться от алкоголя из-за глобального потепления.