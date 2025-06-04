В Германии предложили отказаться от алкоголя из-за глобального потепления

Министерство здравоохранения Германии предложило отказаться от употребления алкогольных напитков и приготовления барбекю на спортивных мероприятиях в связи с глобальным потеплением. Об этом пишет Focus.

В представленном ведомством плане отмечается, что цель данной инициативы заключается в защите всех участников и зрителей соревнований от рисков для здоровья. При этом речь идет о негативных последствиях для организма человека, которые могут наступить вследствие жары.

«Каждый, кто занимается спортом, должен быть осторожен, поскольку температура в мире снова повышается», — прокомментировала министр здравоохранения Германии Нина Варкен.

По информации издания, всего документ состоит из 13 страниц текста. В нем перечислены многочисленные рекомендации по снижению рисков, связанных с глобальным потеплением.

В том числе авторы плана предложили установить критерии отмены и приостановки соревнований при слишком высоких температурах, начать предоставлять атлетам и зрителям ведра с прохладной водой и солнцезащитный крем. Кроме того, план предполагает введение запрета на продажу алкогольных и сладких напитков на площадках, где проводятся те или иные спортивные мероприятия.

Ранее ученые заявили, что изменение климата угрожает существованию 5,1% видов организмов на Земле.