В Саратовской области вынесли приговор по делу женщины, избившей полицейских

В городе Балашове Саратовской области вынесли приговор по уголовному делу женщины, которая применила насилие против полицейских. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, ночью 12 марта 46-летняя местная жительница, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, громко слушала музыку. Ее соседи вызвали полицию, которая попыталась объяснить ей, что в ночное время важно соблюдать тишину.

«Горожанка оказалась недовольна нравоучениями и напала на полицейских: она била их руками и ногами, а также оскорбляла», — отметили в сообщении.

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (насилие против представителя власти, которое не опасно для жизни и здоровья), ей грозит год лишения свободы условно с таким испытательным сроком.

Накануне в СУ СКР по Ульяновской области сообщили, что житель Ульяновска жестоко избил свою сожительницу и попал под суд. Инцидент произошел в феврале этого года, когда 41-летний мужчина нашел повод для ревности к своей подруге. По версии следствия, он применил к ней физическую силу и сломал несколько ребер, а затем создал страницу на имя женщины в одной из социальных сетей и разместил там ее фото.

Ранее в Омской области юноша побил пожилого мужчину в туалете дома-интерната и попал на видео.