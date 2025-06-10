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Ульяновец переломал ребра сожительнице и выложил ее снимки в соцсети

В Ульяновске мужчина избил подругу и слил в соцсеть ее фотографии
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Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Житель Ульяновска жестоко избил свою сожительницу и попал под суд, сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Инцидент произошел в феврале этого года, когда 41-летний мужчина нашел повод для ревности к своей подруге. По версии следствия, он применил к ней физическую силу и сломал несколько ребер, а затем создал страницу на имя женщины в одной из социальных сетей и разместил там ее фото.

Нападавшего обвинили в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и незаконном распространении сведений о частной жизни. Следствие по делу завершено, его передали прокурорам для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время фигурант предстанет перед судом.

Ранее россиянин жестоко избил женщину сковородкой во время празднования дня рождения.

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