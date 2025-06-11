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В Омской области юноша побил пожилого мужчину в туалете дома-интерната и попал на видео

В Омской области молодой человек избил пожилого мужчину в доме-интернате

В Омской области молодой человек напал на пенсионера в доме-интернате. Об этом сообщает Mash Siberia.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, как юноша что-то говорит мужчине, затем начинает наносить удары по голове и корпусу. К концу видео пожилой человек падает на пол. По данным Telegram-канала, инцидент произошел в туалете учреждения. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

После того как видео попало в соцсети, следователи начали доследственную проверку. В происходящем они усмотрели признаки халатности.

«По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», – сообщается в публикации.

В ситуации также разбираются прокуроры. По данным ведомства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

В прокуратуре также контролируют ход проверки СК и расследование уголовного дела.

Ранее ульяновец переломал ребра сожительнице и выложил ее снимки в соцсети.

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