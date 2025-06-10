«Форум будущего 2050» назвали самой масштабной дискуссией о будущем

«Форум будущего 2050» стал самой масштабной дискуссией о будущем — тысячи гостей и зрителей, десятки секций. Об этом сообщил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

«Нам удалось объединить очень разных людей из многих уголков мира. Это студенты и профессора, губернаторы и министры, философы, но самое главное — многодетные семьи. Было очень приятно, что многие наши гости пришли с детьми», — поделился Малофеев.

Он также рассказал, что в ходе мероприятия был нарисован образ будущего России через 25 лет с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«Форум будущего 2050» проходит в Москве 9 и 10 июня.

В ходе мероприятия отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол заявлял, что Москва совершенно непохожа на ту, что показывают западные СМИ, потому что им не разрешают говорить правду.

Ранее стало известно, что отца Илона Маска отговаривали от поездки в РФ.