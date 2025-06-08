Операция «Паутина» вызвала переполох в Пентагоне

USA Today: Пентагон и другие ведомства не могут придумать, как защищаться от БПЛА

Удары БПЛА по примеру тех, что нанесла Украина в ходе своей операции «Паутина» по российским аэродромам, представляют угрозу для военных баз и гражданской инфраструктуры, а Пентагон на данный момент не придумал, как от них защищаться. Об этом пишет USA Today со ссылкой на чиновников.

По словам собеседника, ни Пентагон, ни военные ведомства других развитых стран не придумали, как защититься от роя небольших беспилотников, начиненных взрывчаткой.

Как следует из текста, в прошлом году военные США насчитали 350 вторжений беспилотников на внутренние базы. Большинство из них, вероятно, были любительскими, которые случайно попали на запрещенные территории, однако некоторые потенциально могли принадлежать «иностранным противникам», шпионящими за военными или нести взрывчатку, говорится в тексте.

«Пентагон болезненно осознает эту угрозу», — пишет USA Today.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее стало известно, что Китай извлекает уроки из украинской операции «Паутина».