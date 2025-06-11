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В России подвели итоги «Форума будущего 2050»

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Форум будущего показал, что у РФ есть потенциал
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Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев подвел итоги «Форума будущего 2050», прошедшего в Москве. По его мнению, мероприятие показало, что у России есть огромный потенциал для развития.

«Будущее у нас есть. У нас есть светлые молодые головы. Нам есть кому оставить страну. Это важно. Мы их здесь увидели, они раскрылись, и это приятно», — сказал Малофеев.

Он также подчеркнул, что распространенное мнение о том, что технологии — прерогатива людей, не думающих о государстве, оказалось ошибочным.

По словам учредителя телеканала, после начала специальной военной операции, несмотря на отъезд многих специалистов, миллионы остались и продолжили упорно работать, что еще раз доказывает: «лучшие мозги — это патриотические мозги».

Кроме того, участники осознали, насколько важна демографическая повестка, добавил предприниматель.

«Форум будущего 2050» прошел на территории кластера «Ломоносов» 9 и 10 июня.

Гостем мероприятия стал отец американского миллиардера Илона Маска Эррол. На сайте форума он представлен среди спикеров как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями».

Ранее «Форум будущего 2050» назвали вызовом противникам России.

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