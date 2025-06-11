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На «Форуме будущего 2050» подписали декларацию о защите семьи

Участники Форума будущего 2050 в Москве подписали декларацию о защите семьи
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PH888/Shutterstock/FOTODOM

Участники «Форума будущего 2050» подписали Международную декларацию о защите семьи. Об этом сообщает Tsargrad.tv. Подчеркивается, что документ способен объединить людей всех стран и континентов, независимо от происхождения и религии.

Декларация подтверждает общеизвестные истины, в том числе: семья, а не индивид, является основной ячейкой общества; в человеческом обществе существует только два пола — мужской и женский; жизнь и здоровье ребенка должны быть защищены как до, так и после рождения.

Организаторы мероприятия отмечают, что подписание документа является не только значимым итогом форума, но и важной вехой в мировой истории.

«Форум будущего 2050» прошел на территории кластера «Ломоносов» в Москве 9 и 10 июня. Как заявлял учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, мероприятие показало, что у России есть огромный потенциал для развития.

По его словам, после начала специальной военной операции, несмотря на отъезд многих специалистов, миллионы остались и продолжили упорно работать, что еще раз доказывает: «лучшие мозги — это патриотические мозги».

Ранее «Форум будущего 2050» назвали самой масштабной дискуссией о будущем.

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