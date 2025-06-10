В Сухуме силовики задержали агента украинской разведки, планировавшего теракт

В Сухуме задержали российского агента украинской разведки, готовившего теракт в аэропорту столицы Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ во взаимодействии со Службой государственной безопасности Республики Абхазия пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 г. р., осуществлявшаяся по заданию украинской спецслужбы», — сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники силовых структур выяснили, что злоумышленник тайно сотрудничал с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. По заданию украинской стороны он передавал сведения о своей работе в международном аэропорту Сухум, где числился инженером.

По информации ФСБ, он намеревался передать Украине план аэропорта и закрытой парковки, где принимают официальные международные делегации. Эти данные могли быть использованы для закладки взрывчатки и теракта.

Сотрудники ФСБ и Службы государственной безопасности Абхазии задержали подозреваемого. Он признался в сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины. Злоумышленник рассказал о своих заданиях — сборе информации о визитах официальных лиц России в республику.

Следственным отделом Службы госбезопасности Абхазии в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 274 УК Республики Абхазия (шпионаж).

10 июня Суд в Краснодарском крае отправил в СИЗО россиянина, которого подозревают в подготовке теракта в регионе. По данным спецслужб, мужчина 2003 года рождения вступил в сговор со Службой безопасности Украины, которая поручила ему устроить теракт в месте массового скопления людей. Предполагается, что преступник работал на Киев с февраля, поставляя украинским силовикам секретную информацию.

Ранее появились подробности о готовившейся диверсии на оборонном заводе в Москве.