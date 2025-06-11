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В российском городе вагон с углем сошел с рельсов

Во Владивостоке вагон с углем сошел с рельсов
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Depositphotos

Во Владивостоке вагон с углем сошел с рельсов. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета в Telegram-канале.

Уточняется, что задержки движения в связи с этим отсутствуют.

«По предварительным данным, 10 июня в 15:40 (8:40 мск) на третьем пути станции Мыс Чуркин во Владивосток Дальневосточной железной дороги при следовании грузового поезда произошел сход одного вагона, груженного углем, без опрокидывания», — говорится в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал. Размер ущерба устанавливается. В данный момент проводится доследственная проверка.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

6 июня резервный тепловоз сошел с железнодорожных рельсов в Прохоровском районе Белгородской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что причиной происшествия послужило срабатывание заложенного под пути взрывного устройства. На месте ЧП зафиксировали повреждение железнодорожного полотна.

Ранее в Самарской области поезд сошел с рельсов.

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