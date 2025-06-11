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Россиян предупредили о новых схемах мошенников в преддверии Дня России

Киберэксперт Силаев: мошенники перед Днем России внедряют новые схемы обмана
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активнее атаковать жителей – в преддверии Дня России они используют для этого схемы обмана на праздничную тематику. В том числе это рассылка писем с «поздравлениями» от различных госорганов и банков, сообщил RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Отметим, что также сейчас мошенники усилили атаки на тему выпускных и экзаменов. Они часто обманывают детей и родителей под видом учителей, директоров и членов родительского комитета, рассказал газете «Известия» ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Евгений Егоров. Чаще всего они пытаются узнать код безопасности и взломать личные кабинеты жертв в государственных сервисах. Для этого используются самые разные поводы – например, они заявляют о необходимости срочно проверить информацию об учащемся, подать заявление, подтвердить данные для получения аттестата, дать согласие на награждение, исправить ошибки в итоговых документах и так далее.

Что касается рассылки писем на тему Дня России, то в них преступники часто от лица официальных органов и банков предлагают пользователям различные выгодные условия, акции или специальные выплаты в честь праздника. При этом для получения «подарка» нужно перейти по ссылке и ввести свои данные – это классический пример фишинга, отметил эксперт.

Также активно злоумышленники начали атаковать россиян от лица фейковых благотворительных фондов. Они создают поддельные сайты, публикуют на них различные трогательные истории, а затем присваивают все переведенные россиянами средства.

«Но особенно стоит опасаться телефонных атак, — подчеркнул Силаев. — Например, звонка от «сотрудника банка», который сообщает о блокировке карты из-за «подозрительного перевода» и просит назвать код из смс для «разблокировки». Или мошенник представляется работником соцзащиты и предлагает оформить «праздничную доплату», запрашивая паспортные данные и номер карты».

В соцсетях тоже реализуется немало мошеннических схем, в том числе это конкурсы, розыгрыши с обещаниями подарков от известных личностей. Для получения награды предлагается вступить в какую-то подозрительную группу или оплатить доставку, пояснил специалист.

Он призвал россиян игнорировать любые подозрительные сообщения, никогда не переходить по незнакомым ссылкам и ни в коем случае никому не сообщать коды из смс, реквизиты банковских карт или паспортные данные. Даже если создается впечатление, что звонят действительно из банка или организации, нужно сбросить звонок и перезвонить самостоятельно по официальному номеру.

«Бдительность и скептицизм — лучшая защита от мошенников в праздничные дни», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянин спас пожилого соседа от мошенника, подслушав его телефонный разговор.

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