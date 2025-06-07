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Российские рабочие начали догонять представителей сферы IT по зарплатам

ТАСС: машинисты, сварщики и токари приблизились по зарплатам к IT-специалистам
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G. Czepluch/blickwinkel/Global Look Press

Заработные платы специалистов рабочих профессий в России начали быстро расти и все ближе приближаются к уровню зарплат в IT-сфере. Об этом рассказал генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков в интервью ТАСС.

По его словам, особенно заметен рост доходов у инженеров, машинистов, сварщиков и токарей — эти специалисты сейчас востребованы благодаря реализации программ промышленного развития и курса на технологический суверенитет. Он отметил, что зарплаты в этих сферах увеличиваются быстрее, чем в IT, хотя в IT по-прежнему сохраняются высокие доходы.

Сергиенков добавил, что уровень доходов курьеров и водителей также стал приближаться к IT-сектору. При этом, по его оценке, в отраслях с невысокой прибылью, таких как традиционная розничная торговля и бюджетные учреждения, зарплаты растут медленнее из-за ограниченных финансовых возможностей.

Тем временем директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что в ближайшие два года в России возникнет дефицит некоторых работников. По ее словам, среди рабочих особенно будет не хватать сварщиков, станочников, электромонтажников и токарей.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что средняя заработная плата в России в 2026 году может вырасти на 12-14%, достигнув уровня около 118-120 тысяч рублей.

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