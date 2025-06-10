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Россиянам назвали самые востребованные профессии 2025 года

HR-специалист Лоикова: в 2025 году на рынке труда востребованы врачи и аналитики
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Depositphotos

В 2025 году на рынке труда в России наиболее востребованными профессиями стали врач, аналитик данных, инженер-робототехник и специалист по информационной безопасности. Об этом агентству «Прайм» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

«На специалистов по кибербезопасности, информационной безопасности и защите данных сейчас большой спрос. Зарплаты у них очень высокие. На начальном уровне можно зарабатывать 250 тысяч. У хорошего, опытного специалиста зарплата от 700 тысяч до миллиона в месяц», — сказала эксперт.

Лоикова добавила, что работодатели сейчас ищут аналитиков данных и специалистов по искусственному интеллекту. По ее словам, это связано со стремлением компаний использовать большие данные и нейросети. Также спросом пользуются инженеры по облачным технологиям и ML-инженеры.

Помимо этого, нехватка кадров наблюдается в сфере здравоохранения, отметила HR-специалист. В частности, сейчас не хватает врачей узких специальностей, медсестер и терапевтов, уточнила Лоикова.

2 июня в Роскачестве сообщили, что три самые востребованные профессии, которые позволяют работать удаленно, — разработчики искусственного интеллекта (ИИ), аналитики и дизайнеры. Также востребованы аналитики.

Ранее опрос показал, какие профессии стали самыми популярными для поступления в этом году.

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