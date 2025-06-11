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Россиянам объяснили, как избежать фотодерматита из-за пребывания на солнце

Врач Бережанский: духи и антибиотики усиливают фотодерматоз на солнце
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Depositphotos

В Турции десятки россиян госпитализированы с так называемой «аллергией на солнце». На самом деле речь идет о фотодерматите, который особенно часто встречается у тех, кто не следует правилам защиты от солнечного воздействия. Некоторые факторы могут усиливать фотодерматоз – например, если человек перед выходом на улицу использует спиртосодержащие духи или если он принимает антибиотики, рассказал 360.ru врач-педиатр Морозовской больницы, доктор медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

«Фотодерматозы — это защитная реакция организма именно раз на это солнышко, которое светит. Если человек принимает антибиотики, антидепрессанты, противоаллергические препараты, то усиливается фотодерматоз», — пояснил врач.

Он посоветовал использовать формулу для расчета безопасного времени на солнце: значение SPF крема умножается на 10. Так, например, если взрослый человек использует SPF 30, то он может находиться на солнце около пяти часов. Для детей это время сокращается вдвое – до двух с половиной часов, так как защита детской кожи не превышает 10 единиц SPF.

Исключить фотодерматоз можно с помощью комплексного подхода, который включает в себя SPF крем, ношение одежды с длинными рукавами, шляпы с широкими полями, объяснил врач. Также он напомнил о важности следить за питанием летом, по возможности отказываясь от аллергенных продуктов. Это связано с тем, что на солнце под воздействием тепла микроциркуляция крови ускоряется, из-за чего всасывание аллергенов усиливается. Поэтому на море часто случаются аллергические реакции на фрукты и ягоды, заключил Бережанский.

Напомним, в Турции, где сейчас установилась температура воздуха от +35°C до +40°C, десятки россиян попали в больницу из-за «солнечной аллергии». Отмечается, что такая жара может вызвать у подверженных болезни сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, высыпания прыщей, головокружение и слабость.

В то же время в АТОР заявили, что не фиксируют массовых случаев аллергии на солнце у граждан РФ, отдыхающих на курортах в Турции – по данным специалистов, никакой «катастрофы» и «ада» с этим нет, а количество обращений в страховые компании по таким поводам находится в пределах ежегодной нормы (низкой).

Ранее в Госдуме отреагировали на новости о солнечной аллергии россиян в Турции.

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