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В АТОР прокомментировали сообщения о массовой аллергии на солнце у россиян в Турции

В АТОР опровергли сообщения о массовой аллергии на солнце у россиян в Турции
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Shutterstock/Jingjits Photography

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что не фиксируют массовых случаев аллергии на солнце у граждан РФ, отдыхающих на курортах в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никакой «катастрофы» и «ада», как пишут СМИ, в Турции нет. Аллергия на солнце — это индивидуальная особенность конкретного организма, она статистически редка по определению. Страховые компании говорят, что количество обращений по таким поводам и сейчас в пределах ежегодной нормы (низкой)», — сказали в АТОР.

В Турции сейчас установилась температура воздуха от +35°C до +40°C. Такая жара может вызвать у подверженных солнечной аллергии сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, высыпания прыщей, головокружение и слабость. Как сообщил 10 июня Telegram-канал SHOT, десятки отдыхающих в этой стране россиян попали в больницу из-за солнечной аллергии.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что массовые случаи с госпитализацией граждан РФ из-за жары связаны с фотодерматитами и псевдоаллергией. По его словам, защититься от возможных проблем в результате пребывания на солнце можно с помощью SPF-кремов. Также рекомендуется во избежание теплового удара не выходить на улицу с 12:00 до 16:00, пить достаточно воды.

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