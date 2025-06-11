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В Австрии полицейские нашли бомбу в доме мужчины, устроившего стрельбу в школе

BFMTV: в доме устроившего стрельбу в австрийской школе нашли самодельную бомбу
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Kleine Zeitung/AP

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили «неработающую самодельную бомбу» в доме молодого человека, устроившего стрельбу в школе в австрийском городе Граце. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

«Бомба была изъята во время обыска в доме злоумышленника», — говорится в материале.

В статье подчеркивается, что также полицейские нашли записку. Однако ее содержание не раскрывается.

Сейчас сотрудники следственных органов продолжают выяснять мотивы молодого человека, напавшего на школьников.

Трагедия в городе Граце произошла утром 10 июня. Выпускник местной школы пришел в образовательное учреждение с оружием и устроил стрельбу. В результате ранения получили 28 детей. При этом самого злоумышленника обнаружили в одном из школьных туалетов без признаков жизни. По предварительной информации, он считал себя жертвой травли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как писал портал Auf1, 11 пострадавших людей спасти не удалось. На фоне произошедшего канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил в стране трехдневный национальный траур.

Ранее в посольстве РФ в Австрии прокомментировали стрельбу в школе в Граце.

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