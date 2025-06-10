В посольстве России прокомментировали стрельбу в австрийском Граце

Посольство: обращений от россиян в связи со стрельбой в австрийском Граце не поступало

Обращений от граждан России в связи со стрельбой в школе в австрийском Граце не поступало. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве Российской Федерации в Австрии.

«Обращений от соотечественников не получали», — рассказали в диппредставительстве.

Неизвестный человек открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени в школе в Граце. Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Позже в здание учебного заведения прибыли силовики. Подозреваемый погиб, его тело обнаружили в одном из туалетов. Пострадали 30 человек, их госпитализировали.

Во время стрельбы одна из учительниц забаррикадировалась в классе вместе со своими учениками. Местных жителей попросили держаться на расстоянии от зоны проведения спецоперации с участием сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Бурятии юноши открыли стрельбу по маршрутке с балкона.