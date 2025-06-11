В Петербурге задержан мигрант, который насильно удерживал школьницу в машине

В Петербурге поймали подозреваемого в похищении девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи провели проверку, по ее результатам возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий лицо, причастное к совершению преступления, было задержано», – сообщается в публикации.

Вскоре мужчину доставят к следователям, чтобы провести все необходимые мероприятия. Специалисты ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел на проспекте Ударников. Мужчина на автомобиле остановился перед 15-летней девушкой. Сначала он обнимал ее, после чего усадил в автомобиль, где сидел еще один человек.

Когда мужчина отвлекся, девушка сбежала. В полиции о произошедшем узнали после того, как появилось видео от очевидцев. Сама девушка в МВД не обращалась.

Ранее в Нижневартовске прохожие спасли ребенка от домогательств неизвестного.