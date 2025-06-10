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Иностранец пытался похитить девушку в Петербурге

В Петербурге мужчина удерживал девушку и пытался усадить ее машину
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Виталий Аньков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, пытавшегося похитить девушку на проспекте Ударников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

Инцидент произошел 9 мая на парковке в Красногвардейском районе. Водитель легковушки преградил дорогу девушке и стал мешать ее проходу. Он удерживал ее в объятиях, а затем усадил в машину, где находился другой мужчина. Позднее девушка смогла сбежать из автомобиля, улучив момент.

Очевидцы сняли произошедшее на видео и обратились в полицию. При этом заявлений от самой пострадавшей в правоохранительные органы не поступало.

Личность водителя быстро установили, им оказался 45-летний иностранец. Мужчину доставили в отдел внутренних дел. В его отношении проводится процессуальная проверка.

Ранее в Свердловской области женщина в ковбойской шляпе украла девочку и не отдавала ее полиции.

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