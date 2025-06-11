В Нижневартовске прохожие спасли ребенка от домогательств неизвестного

В ХМАО мужчина приставал к ребенку на улице

В Нижневартовске задержан мужчина, который приставал к несовершеннолетней на улице. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел на площади Нефтяников. Молодой мужчина приставал к несовершеннолетней, ребенка спасли случайные прохожие. Они скрутили злоумышленника и вызвали полицию.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Обратилась ли семья ребенка в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого в Асбесте женщина в ковбойской шляпе похитила шестилетнего ребенка. Злоумышленница затащила девочку в подъезд и завела в свою квартиру. Правоохранителям пришлось вскрывать дверь, чтобы вызволить ребенка. Девочку передали медикам, ее жизни ничего не угрожает. По словам местных жителей, похитительница вела себя странно, ее направили на экспертизу.

Ранее иностранец пытался похитить девушку в Петербурге.