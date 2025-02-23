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Врач рассказала, помогают ли финики контролировать холестерин в крови

The Conversation: финики могут не помочь снизить уровень холестерина в крови
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YusufAslan/Shutterstock/FOTODOM

Финики богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, улучшающей пищеварение. Тем не менее, не существует убедительных доказательств тому, что этот продукт снижает уровни сахара и холестерина в крови. Об этом изданию The Conversation рассказала диетолог Хайди Сильвер из Университете Вандербильта.

По словам врача, финики можно употреблять в умеренных количествах, несмотря на высокое содержание сахара и углеводов в продукте. Этот сухофрукт богат магнием, ниацином, фолиевой кислотой, витамином А, селеном, кальцином, фолиевой кислотов, витамином А, селеном, кальцием, лютеином и бета-каротином. Эти полезные вещества не только помогают поддерживать иммунитет и зрение, но и защищают клетки от окисления, вызванного свободными радикалами — особыми нестабильными молекулами.

Также в финиках много клетчатки — полезных пищевых волокон, которые перерабатываются полезными кишечными бактериями и улучшают пищеварение. Кроме того, некоторые исследования доказывают, что потребление фиников помогает контролировать уровни сахара, холестерина и триглицеридов в крови. Однако убедительных доказательств этому пока не найдено.

Для защиты от нарушений метаболизма и сахарного диабета Сильвер рекомендует не полагаться только на финики, а дополнять рацион другими продуктами, богатыми клетчаткой: листовой зеленью, бобовыми, некрахмалистыми овощами, орехами, семенами и цельным зерном.

Ранее были названы девять видов продуктов, защищающих от рака кишечника.

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