Эксперты рассказали, как финики могут навредить здоровью

Финики считаются уникальным десертом, который имеет природный приторный вкус без искусственных красителей, ароматизаторов и других добавок. Однако калорийность фиников все-таки очень высока, поэтому есть их нужно с осторожностью, а если выбрать неправильный продукт, то можно навредить здоровью, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Калорийность 100 граммов фиников составляет 274 ккал. Людям с избыточным весом или страдающим сахарным диабетом нужно крайне осторожно употреблять их в пищу. Кроме того, не рекомендуется есть финики при острых заболеваниях ЖКТ или склонности к развитию кариеса.

Из-за высокой калорийности взрослому человеку рекомендуется съедать за день не более шести плодов, детям в школьном возрасте – два-три финика в день. Причем диетологи подчеркивают, что если, например, заменить два финика на 30 ягод винограда, то человек точно наестся, но при этом получит меньше сахара.

Что касается способа употребления фиников, то их можно есть как в свежем, так и в сушеном виде. Лучше выбирать плоды с косточкой, равномерно окрашенные, без темных пятен и прожилок. Если финики слиплись – это признак их обработки сахарным сиропом. Также эксперты рекомендуют отказаться от слишком блестящих плодов – это говорит о том, что их обрабатывали химическими веществами.

Нельзя употреблять в пищу и сморщенные плоды, имеющие странный забродивший запах – это признаки недосушенного продукта. Финики должны иметь приятный, сладкий запах, целую кожицу без трещин. Важно не забывать тщательно их промывать перед употреблением и хранить в контейнере с плотно закрытой крышкой, заключили специалисты.

Подробнее о полезных свойствах фиников и противопоказаниях к употреблению — в материале «Газеты.Ru».

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