Ветеринар рассказала, чем собакам грозит купание в стоячей воде

Купание в озере или пруду может навредить собакам, потому что в такой воде активно развиваются микроорганизмы. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

Так, это может спровоцировать грибковые поражения кожи, в частности стригущий лишай. Кроме того, животные могут подхватить бактериальную инфекцию, например стафилококковую.

«Купать питомца надо в реке. При этом важно, чтобы течение в водоеме не было слишком бурным, иначе собака может с ним не справиться. Плюс место надо выбирать подальше от оборудованного для купания людей, где питомцам запрещено плавать согласно законодательству РФ», — отметила Алешина.

По ее словам, купаться питомцам можно не более 5–10 минут, чтобы они не столкнулись с переохлаждением. Эксперт подчеркнула, что собакам, у которых есть болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем, лучше вообще не купать в открытом водоеме.

Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого рассказал «Газете.Ru», что при купании в водоемах всегда есть риск заражения инфекционными болезнями, среди которых шистосомозный дерматит, острые кишечные инфекции, гепатит А, водная лихорадка и многие другие. Особенно этот риск возрастает при установившейся на долгое время жаре.

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